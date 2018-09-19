كلوب يكيل المديح لعودة ستوريدج الرائعة بعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

بدت مسيرة دانييل ستوريدج في ليفربول في طريقها للانتهاء قبل الأوان الموسم الماضي، لكن المهاجم أظهر الليلة الماضية أنه ربما يلعب دورًا كبيرًا بعدما استغل فرصته خلال مشاركة نادرة في التشكيلة الأساسية في الفوز على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وجلس البرازيلي روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء بعد معاناته من إصابة في العين في الفوز على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، مما أتاح الفرصة لستوريدج لدخول التشكيلة الأساسية.

وكانت هذه أول مشاركة أساسية للمهاجم البالغ من العمر 29 عامًا مع ليفربول في دوري الأبطال والأولى له في البطولة منذ أن كان جزءًا من تشكيلة تشيلسي الفائزة باللقب عام 2012.

وقال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة “كان أداء رائعًا من دانييل.

“لاعبو الوسط الثلاثة أيضا كانوا رائعين لكن لا يمكنهم إلا أن يكونوا كذلك حين يلعب الثلاثي الهجومي بهذه الطريقة وبالأخص ستوريدج. كان في أفضل حالة من الناحية البدنية منذ عرفته”.

وأمضى المهاجم النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى وست بروميتش ألبيون الذي كان يكافح في يأس ضد الهبوط من الدوري الممتاز وكانت مفاجأة أن يعود إلى حسابات المدرب الألماني خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان لدى مدرب ليفربول العديد من الخيارات في الهجوم الموسم الماضي، لكن مع إعارة داني إينجز إلى ساوثامبتون وإصابة دومينيك سولانكي وديفوك أوريجي، أصبح ستوريدج الخيار الواقعي الوحيد ليلعب بدلا من فيرمينو.

وكان رد فعل ستوريدج رائعًا وافتتح التسجيل بعد مرور نصف ساعة بضربة رأس جميلة وطيلة اللقاء كان قويًا من الناحية البدنية وفعالا في الربط بين الخطوط.

وتعافى فيرمينو بشكل كاف ليشارك كبديل ويسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن كلوب كان سعيدًا بمهاجميه الاثنين، خاصة بعد أن كان اللاعب البرازيلي في طريقه للغياب تمامًا عن اللقاء.

وقال المدرب الألماني: “أول أمس وأمس لم تكن هناك فرصة لفيرمينو في اللعب. خضنا مرانًا وحيدًا في وجود بوبي هذا الصباح لكن هذا هو الوقت الذي عليك فيه إظهار ثقتك في الفريق، كان من الجميل رؤية دانييل. كان من الجميل أيضًا إشراك بوبي بعد 70 دقيقة”.

وأبدى كلوب سعادته بالطريقة التي تعامل بها فريقه مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا وهجومه الفتاك المكون من نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني.

وأضاف: “كان أداء جيدًا جدًا حقًا. كان من الصعب الدفاع لكننا فعلناها. كل اللاعبين اشتركوا في ذلك. كان أداءً قويًا وهذا كان ضروريًا. الأجواء كانت رائعة أيضًا”.