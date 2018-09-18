نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ يراهن على الفوز بدوري أبطال أوروبا

قال نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني إنه يراهن على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاءت تصريحات كوفاتش قبل مباراة فريقه غدًا الأربعاء، أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أكد كوفاتش “المباراة الأولى في مرحلة المجموعات هي دائمًا مهمة للغاية، الانتصار سيكون مهمًا جدًا، نحن سنحاول الفوز بلقب دوري الأبطال”.

وأضاف “لاعبو بنفيكا يلعبون بسرعة وبقوة، فهم يسيطرون على دوريهم المحلي، سوف يدافعون جيدًا، لكنهم على أرضهم بالتأكيد سوف يهاجمون ويبحثون عن الفوز، نحن أيضًا سنحصل على فرصنا”.

وأوضح “بنفيكا فريق بطل، فالموسم الماضي لم يكن بالمثالي بالنسبة لهم، الفريق يريد أن يهاجم مرة أخرى بمساعدة جماهيرهم، لن تكون مباراة سهلة غدًا ولكن سنكون مستعدين”.

واختتم كوفاتش تصريحاته بالقول “نحن في حالة معنوية جيدة ولدينا كل الثقة، بدأنا بشكل جيد في الدوري ونريد أن نبدأ بثلاث نقاط غدًا بأبطال أوروبا”.