غالاتا سراي يستهل مشواره بدوري الأبطال بثلاثية في شباك لوكوموتيف موسكو (فيديو)

استهل فريق غالاتا سراي التركي، اليوم الثلاثاء، مشواره في مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بثلاث نقاط، بتغلبه على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

بادر غالاتا سراي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق لاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيز.

وتوالت الفرص الضائعة من لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبحث لاعبو غالاتا سراي مع بداية الشوط الثاني، عن هدف ثانٍ وهو ما تحقق في الدقيقة 67 عن طريق السويسري إرين ديرديوك.

وشهدت الدقيقة 87 طرد السنغالي بابي اليون ندياي ليلعب غالاتا سراي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم ذلك، لم يتأثر غالاتا سراي بالنقص العددي ضمن صفوفه، ونجح سلجوق إينان في إضافة الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

دوري ابطال اوروبا | اهداف مباراة : غلطة ساري 3 × 0 لوكوموتيف * الهدف الثاني رااائع HD Via : @if24hd pic.twitter.com/VSuIusiQUJ — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل شالكه الألماني مع ضيفه بورتو البرتغالي بهدف لكل منهما.

تقدّم شالكه بهدف في الدقيقة 67 عبر السويسري بريل إيمبولو، إلا أن بورتو أدرك التعادل عن طريق البرازيلي أوتافيو دا سيلفا من ضربة جزاء.

بذلك، يتصدر غالاتا سراي الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن شالكه وبورتو، وتذيل لوكوموتيف موسكو الترتيب بلا رصيد من النقاط.