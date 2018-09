رد فعل غريب من محمد صلاح خلال احتفال كلوب وفيرمينو بالهدف القاتل في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (فيديو)

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل غريبًا من الدولي المصري محمد صلاح، خلال احتفال لاعبي الريدز بالهدف القاتل لفيرمينو خلال مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

واقتنص ليفربول فوزًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة على باريس سان جيرمان بنتيجة (3-2) في افتتاح مشوار الفريقين في مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

ليفربول تقدم بهدف ستوريدج ثم أضاف ميلنر الثاني من ركلة جزاء، لكن سجل باريس هدفين متتاليين عن طريق مونييه ومبابي، قبل أن يقتنص فيرمينو هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

Look at the reaction from Salah ???????? pic.twitter.com/SGB9pVacbE

