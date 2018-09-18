رد فعل غريب من محمد صلاح خلال احتفال كلوب وفيرمينو بالهدف القاتل في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (فيديو)

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل غريبًا من الدولي المصري محمد صلاح، خلال احتفال لاعبي الريدز بالهدف القاتل لفيرمينو خلال مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

واقتنص ليفربول فوزًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة على باريس سان جيرمان بنتيجة (3-2) في افتتاح مشوار الفريقين في مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

ليفربول تقدم بهدف ستوريدج ثم أضاف ميلنر الثاني من ركلة جزاء، لكن سجل باريس هدفين متتاليين عن طريق مونييه ومبابي، قبل أن يقتنص فيرمينو هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

Look at the reaction from Salah ???????? pic.twitter.com/SGB9pVacbE — Brian Mc (@Maccer1988) September 18, 2018

وألغى الحكم هدفًا لصلاح بسبب خطأ من ستوريدج ضد الحارس قبل دخول الكرة الشباك، وقام يورجن كلوب بتبديل النجم المصري في الدقيقة 86 ليُمسي صلاح ليلته بلا توفيق خاصة مع فقدان الكرة أكثر من مرة بتمريرات خاطئة ومحاولات غير مكتملة.

وخلال احتفال يورغن كلوب وفيرمينو بالهدف التطقت عدسات التلفزيون صلاح ويبدو غاضبًا على دكة البدلاء ويضرب بشيء ما الكرسي بجواره.

محمد صلاح ظهر غاضباً بعد هدف فيرمينو في دكة البدلاء ! pic.twitter.com/XQJD00cjTR — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) September 18, 2018

وأجرى كلوب تغييرًا في الدقيقة 86 بخروج محمد صلاح ونزول اللاعب شاكيري في محاولة للتنشيط الهجومي وفي الدقيقة نفسها حصل ماني على ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء، تصدى لتنفيذها اللاعب أرنولد بتسديدة رائعة ارتطمت بالحائط البشري ثم القائم وإلى خارج الملعب.

وفي المباراة الثانية في المجموعة تعادل نابولي خارج ملعبه مع فريق سرفينا زافيزدا سلبيًا بدون أهداف ليسمح لليفربول بالانفراد بالصدارة، ويضع باريس في مؤخرة جدول الترتيب.