رد فعل غريب من محمد صلاح خلال احتفال كلوب وفيرمينو بالهدف القاتل في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (فيديو)

رد فعل غريب من محمد صلاح خلال احتفال كلوب وفيرمينو بالهدف القاتل في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل غريبًا من الدولي المصري محمد صلاح، خلال احتفال لاعبي الريدز بالهدف القاتل لفيرمينو خلال مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.

واقتنص ليفربول فوزًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة على باريس سان جيرمان بنتيجة (3-2) في افتتاح مشوار الفريقين في مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

ليفربول تقدم بهدف ستوريدج ثم أضاف ميلنر الثاني من ركلة جزاء، لكن سجل باريس هدفين متتاليين عن طريق مونييه ومبابي، قبل أن يقتنص فيرمينو هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وألغى الحكم هدفًا لصلاح بسبب خطأ من ستوريدج ضد الحارس قبل دخول الكرة الشباك، وقام يورجن كلوب بتبديل النجم المصري في الدقيقة 86 ليُمسي صلاح ليلته بلا توفيق خاصة مع فقدان الكرة أكثر من مرة بتمريرات خاطئة ومحاولات غير مكتملة.

وخلال احتفال يورغن كلوب وفيرمينو بالهدف التطقت عدسات التلفزيون صلاح ويبدو غاضبًا على دكة البدلاء ويضرب بشيء ما الكرسي بجواره.

وأجرى كلوب تغييرًا في الدقيقة 86 بخروج محمد صلاح ونزول اللاعب شاكيري في محاولة للتنشيط الهجومي وفي الدقيقة نفسها حصل ماني على ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء، تصدى لتنفيذها اللاعب أرنولد بتسديدة رائعة ارتطمت بالحائط البشري ثم القائم وإلى خارج الملعب.

وفي المباراة الثانية في المجموعة تعادل نابولي خارج ملعبه مع فريق سرفينا زافيزدا سلبيًا بدون أهداف ليسمح لليفربول بالانفراد بالصدارة، ويضع باريس في مؤخرة جدول الترتيب.

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