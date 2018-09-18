برشلونة يسحق آيندهوفن برباعية ويحصد أول 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا كاسحًا على ضيفه آيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بذلك، انتزع برشلونة أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بمجموعات البطولة القارية.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي برشلونة محاولين استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، قابله حالة حذر من جانب آيندهوفن حيث مال أداء لاعبيه للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

ومع حلول الدقيقة 32 جاء هدف التقدم لبرشلونة عندما احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة نفّذها الأرجنتيني ليونيل ميسي في الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 1 × 0 ايندهوفن | هدف ميسي الراااائع كـــــاملا ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/VgQL2gZJOE — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث حاول لاعبو ايندهوفن إحراز هدف التعادل، لكن جاءت الدقيقة 75 لتربك حسابات الفريق الهولندي عندما سدد الفرنسي عثمان ديمبلي كرة قوية سكنت الشباك مسجلًا الهدف الثاني لبرشلونة.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 2 × 0 ايندهوفن | هدف الثاني برشلونة ديمبلي هدف راااائع ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/R7ypWopGwH — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

ولم يمر على الهدف الثاني طويلًا، فبعدها بدقيقتين تهيأت الكرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في الشباك مسجلًا الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 3 × 0 ايندهوفن | هدف الثالث برشلونة ميسي اسيست جميل من راكيتش ???????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/3h66oDfo8c — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وشهدت الدقيقة 79 طرد الفرنسي صامويل أومتيتي ليلعب برشلونة الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم يتأثر برشلونة بالنقص العددي في صفوفه، حيث جاءت الدقيقة 88 ليتمكن ميسي من إحراز الهدف الثالث له والرابع لفريقه لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بالثلاث نقاط.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 4 × 0 ايندهوفن | هدف الرابع برشلونة هاتريك ميسي ???????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/epAoA9N6WV — انا موت (@OOQQ8808) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨