مورينيو: جميع الأندية في خطر لاجتياز مجموعات دوري أبطال أوروبا

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إن جميع الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في خطر لاجتياز مرحلة المجموعات للبطولة القارية.

جاءت تصريحات مورينيو قبل مباراة فريقه أمام يانج بويز السويسري، غدًا الأربعاء، في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة للبطولة القارية.

وفي مؤتمر صحفي، أكد مورينيو: “حينما يصل أي فريق لربع النهائي حتى وإن لم يكن مرشحًا، أنت تشعر بأن المساحة ليست بعيدة لتحقيق اللقب، ثم الكل يفكر بالنهائي ولكن هذا مبكر جدًا، هنالك أمثلة لفرق لم تتخطَ دور المجموعات، وعلى سبيل المثال أتلتيكو مدريد الإسباني، وهذا يعني أن الكل في خطر”.

وأضاف: “حينما ترون التشكيلة غدًا، فتحدثوا عن الذين يلعبون وليس الذين لا يلعبون، نحن نملك لوكاكو وراشفورد وماتا واليكسيس ومارسيال، لا يمكنهم اللعب جميعًا معًا”.

وأوضح مورينيو: “نعم خسرت المباراتين في سويسرا، ولكنني تصدرت المجموعة وقتها”.

وعن سوء أرضية الملعب في سويسرا، قال مورينيو: “لا أريد استخدام ذلك كعذر قبل المباراة، الكل يعلم أن الأمر مختلف وقلت ما يجب أن أقوله في اجتماع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي”.

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته بالقول: “نحن في سويسرا، وهي دولة أحد أفضل لاعبي رياضة التنس على الإطلاق، وأنا متأكد بأنه غير سعيد باللعب على أي أرضية، هو يفضل أرضيات معينة ولكن عليه اللعب والفوز على أي أرضية يلعب بها، ونحن سنقوم بنفس الأمر ونحاول أن نفوز”.