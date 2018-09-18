أهداف مباراة برشلونة وآيندهوفن.. 4-0 لـ”البلوغرانا” (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك آيندهوفن في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب “كامب نو” معقل البلوغرانا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول إثر تصويبه ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بيسراه لتسكن شباك حارس آيندهوفن.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 1 × 0 ايندهوفن | هدف ميسي الراااائع كـــــاملا ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/VgQL2gZJOE — انا موت (@OOQQ8808) September 18, 2018

وفي الدقيقة 75 سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني للبرسا.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 2 × 0 ايندهوفن | هدف الثاني برشلونة ديمبلي هدف راااائع ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/R7ypWopGwH — انا موت (@OOQQ8808) September 18, 2018

وفي الدقيقة 77 زاد ميسي من غلته التهديفية وسجل الهدف الثالث للبرسا والثاني له في المباراة.

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 3 × 0 ايندهوفن | هدف الثالث برشلونة ميسي اسيست جميل من راكيتش ???????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/3h66oDfo8c — انا موت (@OOQQ8808) September 18, 2018

وفي الدقيقة 88 يسجل ميسي الهدف الرابع للبرسا والهاتريك له في اللقاء.

وتوج برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب إشبيلية قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية بمسابقة الدوري الإسباني، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على ريال مدريد، صاحب الوصافة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام برشلونة بقيادة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسى لحصد النقاط الثلاث فى ضربة البداية، فى ظل إقامة المباراة على ملعب “كامب نو” وهو الملعب الذى لم يتذوق فيه برشلونة مرارة الهزيمة بمسابقة دوري أبطال أوروبا منذ عام 2013 عندما خسر أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة فى نصف نهائي المسابقة.

وكان برشلونة قد ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضى من الدور ربع النهائي، بهزيمة قاسية أمام روما الإيطالى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “الأولمبيكو”، وهي الهزيمة التي لا تزال عالقة فى أذهان عشاق البلوغرانا، لا سيما أن برشلونة كان فائزًا بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “كامب نو” بنتيجة 4 – 1.