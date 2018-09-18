أهداف مباراة برشلونة وآيندهوفن.. 4-0 لـ”البلوغرانا” (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وآيندهوفن.. 4-0 لـ”البلوغرانا” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك آيندهوفن في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب “كامب نو” معقل البلوغرانا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول إثر تصويبه ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بيسراه لتسكن شباك حارس آيندهوفن.

وفي الدقيقة 75 سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني للبرسا.

وفي الدقيقة 77 زاد ميسي من غلته التهديفية وسجل الهدف الثالث للبرسا والثاني له في المباراة.

وفي الدقيقة 88 يسجل ميسي الهدف الرابع للبرسا والهاتريك له في اللقاء.

وتوج برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني على حساب إشبيلية قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية بمسابقة الدوري الإسباني، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على ريال مدريد، صاحب الوصافة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام برشلونة بقيادة مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسى لحصد النقاط الثلاث فى ضربة البداية، فى ظل إقامة المباراة على ملعب “كامب نو” وهو الملعب الذى لم يتذوق فيه برشلونة مرارة الهزيمة بمسابقة دوري أبطال أوروبا منذ عام 2013 عندما خسر أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة فى نصف نهائي المسابقة.

وكان برشلونة قد ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضى من الدور ربع النهائي، بهزيمة قاسية أمام روما الإيطالى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “الأولمبيكو”، وهي الهزيمة التي لا تزال عالقة فى أذهان عشاق البلوغرانا، لا سيما أن برشلونة كان فائزًا بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “كامب نو” بنتيجة 4 – 1.

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