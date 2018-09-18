مدرب مانشستر سيتي: نمتلك أفضل اللاعبين في العالم

يرى الإسباني ميكل أرتيتا مساعد مدرب مانشستر سيتي أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يضم أفضل اللاعبين في العالم، لكن البطل ريال مدريد يبقى هو المرشح للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى هذا الموسم.

وقال أرتيتا الذي سيقود سيتي في مباراته الافتتاحية بدوري الأبطال غدًا الأربعاء في مواجهة أولمبيك ليون بسبب إيقاف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إن فريقه يتمتع بوضع جيد للمنافسة للحصول على أرفع الألقاب الأوروبية هذا الموسم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء:”أعتقد أن النادي يضم أفضل اللاعبين في العالم، وأرى هؤلاء اللاعبين يوميًا في التدريب، ولن أستبدلهم لأنهم رائعون”.

وتوّج ريال مدريد، الذي باع كريستيانو رونالدو ليوفنتوس قبل بداية الموسم، بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات على التوالي، لكن سيتي يتصدر الترشيحات هذا العام للفوز باللقب رغم خروجه من دور الثمانية من البطولة الموسم الماضي.

وأوضح:”يفاجئني أن يكون سيتي مرشحًا للفوز مع وجود فريق أحرز اللقب ثلاث مرات على التوالي، وحتى لو خسروا جهود كريستيانو رونالدو أعتبر ريال مدريد هو المرشح اعتمادًا على تاريخه وخبرته، لكنني أعتقد أن المنافسة هذا الموسم ستكون مفتوحة”.

وأضاف:”يعتقد كثيرون أن سيتي قادر على مواجهة أفضل فرق أوروبا بسبب ثبات المستوى، والطريقة التي نلعب بها أمام الفرق الكبرى، وهدفنا هو الفوز بلقب دوري الأبطال، ونشعر أن مستوانا يتحسن”.

ويخضع غوارديولا لعقوبة إيقاف بسبب اقتحام الملعب والاعتراض على الحكم في الهزيمة أمام ليفربول في دور الثمانية الموسم الماضي، لكن أرتيتا مصمم على بذل قصارى جهده لضمان عدم تأثر الفريق بغياب المدرب.

وقال أرتيتا:”من الواضح أن غوارديولا يشعر بخيبة أمل لعدم وجوده في الملعب، وقام برد فعل في المباراة الأخيرة (بدوري الأبطال)، ونحن نحترم قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونواجه موقفًا لم نختره، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن كل شيء سيسير بشكل طبيعي قدر الإمكان”.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في المجموعة السادسة التي تضم أيضًا هوفنهايم الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.