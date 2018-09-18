القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان اليوم‎ في دوري أبطال أوروبا

عشاق منافسات دوري أبطال أوروبا على موعد مع مباراة مثيرة، مساء اليوم الثلاثاء، إذ يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في بداية مشوار الفريقين في البطولة.

بحث فريق ليفربول عن انطلاقة قوية في البطولة، التي حل وصيفًا للقبها الموسم الماضي، من خلال الفوز على فريق العاصمة الفرنسية.

ويعيش الريدز موسمًا رائعًا، حيث نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالدوري الإنجليزي حتى الآن بحصد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي المتصدر، وهو نفس الأمر الذي حققه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بالفوز في 5 مباريات جامعًا 15 نقطة أيضًا.

كما يتواجد باريس سان جيرمان على قمة الدوري الفرنسي كما هي العادة في السنوات الأخيرة، وحتى الآن لم يخسر هو الآخر في أي مباراةٍ من الخمسة التي خاضها في الليج1 وجمع 15 نقطة، والفارق بينه وبين أقرب منافسيه ليل هو 5 نقاطٍ كاملة.

يدير المباراة طاقم تحكيم تركي يضم كلًا من كونيت تشاكير “حكم ساحة” ويعاونه باهاتين دوران وطارق أونجون، بالإضافة إلى حسين جوسيك وباريس سيمسيك.

الموعد والقناة الناقلة

ستذاع مباراة الفريقين مباشرةً وحصريًا عبر فضائية “beIN SPORT 1 HD”، وستكون بتعليق رؤوف خليف، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.