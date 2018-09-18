موعد مباراة برشلونة وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

قال مارك فان بومل، مدرب آيندهوفن الهولندي، إن لاعبيه يمكن أن يقاتلوا من أجل الحصول على قميص ليونيل ميسي إذا تمكنوا من الفوز على برشلونة في نو كامب اليوم الثلاثاء في مستهل مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم. لكنه طلب ألا يفعلوا ذلك بين الشوطين.

كما دعا فان بومل لاعبي متصدر الدوري الهولندي إلى التحلي بالاحترافية في مواجهة ميسي الذي وصفه بأنه أفضل لاعب في العالم.

وقال فان بومل في مؤتمر صحافي “إذا حققنا نتيجة إيجابية غدًا فلا بأس عندي إن قاتل اللاعبون للحصول على قميص ميسي.

“الحفاظ على التركيز جزء من عالم الاحتراف. أعرف أنهم سيطلبون منه الحصول على قميصه؛ لكن لا يجب القيام بذلك بين الشوطين”.

وستتاح الفرصة أمام هيرفينج لوزانو جناح ايندهوفن لقضاء يوم مع اللاعب الأرجنتيني في برشلونة بعد أن كشف لوزانو عن اهتمام الفريق القطالوني بضمه قبل انطلاق الموسم الجديد بعد أن أثار الإعجاب خلال مشاركته مع منتخب بلاده المكسيك في كأس العالم.

وقال لوزانو “أبلغني وكيل أعمالي أن برشلونة سأل عني. سيكون حلمًا أن ألعب هنا مستقبلًا. لكن أهم شيء حاليًا هو التركيز مع آيندهوفن”.

ورغم تألق ميسي فإن برشلونة فاز بلقب واحد فقط في آخر خمس نسخ من دوري الأبطال.

وقال لاعب الوسط فيليب كوتينيو الذي يتطلع إلى أول ظهور له مع الفريق القطالوني في دوري الأبطال بعد أن غاب الموسم الماضي “لا أجد تفسيرًا لهذه الظاهرة. “يصعب على نفسي مشاهدة المباريات من خارج الملعب. أريد اللعب دائمًا لتقديم العون، لكنني لم أتمكن من المشاركة الموسم الماضي”.

موعد مباراة برشلونة وآيندهوفن

تنطلق مباراة برشلونة وآيندهوفين في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات.