موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران في موسم جديد، إذ تسعى كل الفرق الأوروبية الكبرى للفوز باللقب وكسر احتكار فريق ريال مدريد الفائز بآخر 3 ألقاب، كما تحاول فرق أوروبا كسر سيطرة أندية إسبانيا التي فازت باللقب في آخر 5 مواسم.

وكما هو الحال في كل موسم يعرف صراع الهدافين تشويقًا منقطع النظير؛ خصوصًا في ظل وجود عدة نجوم كبار يحاولون تسجيل أسمائهم في لائحة الشرف نهاية الموسم.

وتألق ثلاثي هجوم ليفربول المكوّن من ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرمينو الموسم الماضي وسجلوا 30 هدفًا بواقع 10 أهداف لكل منهم، وأطلقت عليهم أوروبا لقب MSF، لكن لقب الهداف ذهب للأسطورة والهداف التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 15 هدفًا.

ولم يستطع أي ثلاثي هجومي في المسابقة الأوروبية منافسة ثلاثي ليفربول لدرجة أن الصراع القديم بين ثلاثي هجوم ريال مدريد ونظيره في برشلونة لم يصل لهذا الحد في دوري أبطال أوروبا رغم كون BBC ريال مدريد وصل الموسم الماضي لـ23 هدفًا لكن 15 منها لرونالدو، بينما اكتفى ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان الملقب بـMCN بـ17 هدفًا؛ لكنهم خرجوا من دور الـ16.

ويتميز لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان بمواجهة ثلاثي هجومي من الطرفين ألفا الصراع القديم في إسبانيا ويرغب في مواصلة التألق هذا الموسم وهما MCN (نيمار ومباب وكافاني) و MSF (صلاح وماني وفيرمينو) ـ في حال تمكن البرازيلي الأخير من اللحاق بالمواجهة، في ظل صعوبة ذلك بسبب الإصابة بجرح في عينه.

ومع بداية الموسم الحالي سجل ثلاثي هجوم ليفربول 8 أهداف مقابل 11 هدفًا لثلاثي هجوم باريس سان جيرمان، ويتواجهان في أنفليد ما يعطي للقاء الفريقين بعدًا هجوميًا ينتظره عشاق كرة القدم الأوروبية.

ويتوفر هجوم الفريقين على قلبي هجوم أقوياء أمام المرمى وهما الأوروغوياني إيدينسون كافاني والبرازيلي فيرمينو، وعلى الأجنحة أربع لاعبين يمتازون بالسرعة والمراوغة.

وسيكون البرازيلي نيمار أمام ضغط كبير؛ بعدما فشل الموسم الماضي في قيادة الفريق لأبعد من دور الـ16، وغاب عن لقاء الإياب أمام ريال مدريد للإصابة، ويعود هذا الموسم بأمل ترك بصمة في دوري الأبطال تقوده للفوز بثاني لقب بعد الذي توج به برفقة برشلونة في 2015، وحينها شارك رونالدو وميسي لقب الهداف.

صلاح – مبابي صراع السرعة

تعتبر مواجهة المصري محمد صلاح للفرنسي كليان مبابي مواجهة بين لاعبين مرشحين للكرة الذهبية ويمتازان بالسرعة الخارقة، والتي ترهق كل دفاعات إنجلترا وفرنسا وفرق أوروبا.

وسيكون ظهيري الدفاع في الفريقين في مواجهة لاعبين من الصعب أن تحُدّ من اختراقهما لأي دفاع، إذ سيعاني الإسباني بيرنات الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان كثيرًا أمام النجم المصري، بينما سيعاني الأسكتلندي أندري روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول أيضًا أمام الفرنسي كليان مبابي.

وقال النجم الفرنسي السابق يوري جوركاييف الفائز بكأس العالم 1998 برفقة منتخب فرنسا حول المصري: “صلاح يتميز خصوصًا في إنهاء الهجمة، يستطيع تغيير مساره وضد طريقة دفاع منافسه بسرعة كبيرة ويسجل أكثر من خارج مربع العمليات.”

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.