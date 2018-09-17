مباراة إنتر ميلان وتوتنهام.. ماوريسيو بوكيتينو يفتقد جهود هوغو لوريس وديلي آلي

قال توتنهام هوتسبير، اليوم الإثنين، إنه سيخوض مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي دون قائده هوغو لوريس ولاعب الوسط ديلي آلي؛ بسبب الإصابة.

ويعاني الحارس لوريس من إصابة في الفخذ أبعدته عن المشاركة في الهزيمة 1/2 أمام ليفربول، السبت الماضي، بينما غاب آلي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتسببت أخطاء ميشيل فورم الحارس الثاني في إحراز هدفي ليفربول.

وقال هاري كين زميل آلي في الفريق: إن توتنهام أخفق في السيطرة على المباراة، وفقد الكرة كثيرًا ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري هذا الموسم.

وسيغيب أيضًا لاعب الوسط موسى سيسوكو عن مباراة إنتر ميلان، التي ستقام في سان سيرو، غدًا الثلاثاء؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأوقعت القرعة توتنهام في المجموعة الثانية في دوري الأبطال، والتي تضم أيضًا برشلونة الإسباني وآيندهوفن الهولندي.