مباراة برشلونة وآيندهوفن.. مارك فان بوميل يطالب لاعبيه بالفوز للحصول على قميص ليونيل ميسي

قال مارك فان بوميل مدرب آيندهوفن الهولندي إن لاعبيه يمكن أن يقاتلوا من أجل الحصول على قميص ليونيل ميسي إذا تمكنوا من الفوز على برشلونة في نو كامب غدًا الثلاثاء في افتتاح دوري أبطال أوروبا.

وسيحل متصدر الدوري الهولندي ضيفًا على برشلونة ويطلب فان بوميل من لاعبيه التحلي بالاحترافية في مواجهة ميسي الذي وصفه بأنه أفضل لاعب في العالم.

وقال فان بوميل في مؤتمر صحفي: “إذا حققنا نتيجة إيجابية غدًا فلا بأس عندي إن قاتل اللاعبون للحصول على قميص ميسي”.

“الحفاظ على التركيز جزء من عالم الاحتراف، أعرف أنهم سيطلبون منه الحصول على قميصه لكن لا يجب القيام بذلك بين الشوطين”.

وستتاح الفرصة أمام هيرفينف لوزانو جناح آيندهوفن لقضاء يوم مع اللاعب الأرجنتيني في برشلونة بعد أن كشف لوزانو عن اهتمام الفريق الكتالوني بضمه قبل انطلاق الموسم الجديد بعد أن أثار الإعجاب خلال مشاركته مع منتخب بلاده المكسيك في كأس العالم.

وقال لوزانو: “الحمد لله قدّمت أداءً جيدًا في كأس العالم وأبدت عدة فرق رغبتها في التعاقد معي”.

“أبلغني وكيل أعمالي أن برشلونة سأل عني، سيكون حلمًا أن ألعب هنا مستقبلًا، لكن أهم شيء حاليًا هو التركيز مع آيندهوفن”.