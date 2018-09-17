رغم إيقافه.. بوفون يرافق باريس سان جيرمان إلى ليفربول (صورة)

قرر الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان اصطحاب الحارس المخضرم الإيطالي جانلويجي بوفون لمواجهة ليفربول الإنجليزي في بداية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا رغم أنه لن يلعب المباراة للإيقاف.

وسيغيب بوفون 3 مباريات بعد طرده في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد بعد احتجاجه على ضربة جزاء كانت وراء إقصاء فريقه السابق يوفنتوس.

ويغيب عن باريس سان جيرمان أيضًا البرازيلي داني ألفيس للإصابة، والإيطالي ماركو فيراتي الموقوف أيضًا منذ مباراة الإياب أمام ريال مدريد في دور الـ 16 في باريس.

ويحرم ريال مدريد الفريق الباريسي من لاعبين أمام ليفربول حيث كان سببًا في طردهم الموسم الماضي.