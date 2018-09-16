ستيفن جيرارد: محمد صلاح الأفضل على كوكب الأرض

قال ستيفن جيرارد قائد نادي ليفربول سابقًا والمدرب الحالي لنادي غلاسكو رينجرز الإسكتلندي إن النجم المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على الإنترنت، عن جيرارد قوله: “محمد صلاح في مستوى عالٍ، دون أدنى شك فهو أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الحالي”.

ويتنافس محمد صلاح لاعب ليفربول إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس ولوكا مودريتش من ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، والتي سيعرف الفائز فيها يوم الإثنين 24 سبتمبر المقبل، في حفل في العاصمة البريطانية لندن.

من جهته قال الظاهرة البرازيلية رونالدو: “أنا أحب محمد صلاح، سمعت تصريحات تقول إنني كنت مصدر إلهامه، هذا يثيرني”.

وأضاف رونالدو “لديه قدرة هائلة بالقدمين، إنه رشيق وسريع، إنه يشبه ليونيل ميسي؛ يحافظ على الكرة بين قدميه ولديه جوع للأهداف”.

كما نقل موقع الفيفا عن يورغن كلوب مدرب ليفربول قوله إن “آخر لاعب عرفته كان لديه نفس التأثير على أداء الفريق كان مارادونا، أعتقد أن صلاح في طريقه ليكون أفضل لاعب في العالم”.

أما لوشيانو سباليتي الذي درّب محمد صلاح في روما موسم 2015/2016 فقال: “أفضل لاعب دربه في مسيرتي هو محمد صلاح، تحتاج دراجات نارية للحاق به”.

في حين قال أسطورة البرازيل ريفالدو: “إنه لاعب عظيم قادر على تغيير مجريات المباريات”.

وبينما قال المهاجم السابق، الإيفواري ديدييه دروغبا: “إنه لاعب لا يمكن التنبؤ بما يمكنه فعله، يمكنه المراوغة بشكل جيد بقدمه اليسرى ويسجل بها الأهداف”.

في المقابل أوضح أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس سابقًا، أن محمد صلاح لاعب رائع يقدّم أداءً ثابتًا، ولديه مهارات متميزة تؤهله لأن يكون أفضل لاعب في العالم في غضون أشهر قليلة”.