تعيين التركي شاكير حكمًا لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تعيين الحكم التركي، كونيت شاكير، لإدارة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول الفريق الباريسي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

وسيدير المباراة طاقم تركي بقيادة الحكم شاكير صاحب الـ41 عامًا، ويعاونه باهاتين دوران وطارق أونجون، بالإضافة إلى حسين جوسيك وباريس سيمسيك، وفقًا لما جاء في الموقع الرسمي لـ(ويفا).

ويتقابل ليفربول مع باريس للمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال، إذ تَواجه الفريقان من قبلُ في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1997، ونجح الفريق الباريسي في التأهل بعد تقدمه (3-2) في نتيجة مجموع المباراتين.

يُذكر أن ليفربول حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في دوري الأبطال على ملعبه في آخر 16 مباراة (11 فوزا و5 تعادلات)، في الوقت الذي تعادل فيه باريس في مبارياته الثلاث السابقة خلال دور المجموعات.

وكانت قرعة البطولة، أوقعت ليفربول وباريس سان جيرمان في المجموعة الثالثة، والتي ضمَّت أيضًا نابولي والنجم الأحمر الصربي.