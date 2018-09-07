دوري أبطال أوروبا.. حرمان جمهور رد ستار من السفر إلى ملعبي باريس سان جيرمان وليفربول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه منع رد ستار بلغراد الصربي من بيع تذاكر لمشجعيه لحضور المباراتين المقبلتين للفريق بدوري أبطال أوروبا خارج ملعبه بسبب أحداث الشغب خلال مواجهة فاصلة أمام سالزبورغ النمساوي الشهر الماضي.

وواجه رد ستار اتهامات بارتكاب عدة مخالفات منها اقتحام جمهوره للملعب، وإطلاق ألعاب نارية، بعد أن انتفض الفريق في لقاء الإياب ليحول تأخره بهدفين إلي تعادل 2-2 على ملعب رد بول الخاص بفريق سالزبورغ وانتزع التأهل لدور المجموعات استنادًا إلى قاعدة الأهداف خارج الأرض.

وفرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القاري للعبة غرامة قيمتها 30 ألف يورو (34695 دولارًا) على النادي الصربي مع إلزامه بالاتصال بنادي سالزبورغ في غضون 30 يومًا لدفع تعويضات عن الأضرار التي سببها جمهوره.

ولن يكون متاحًا أمام جمهور رد ستار شراء تذاكر مباريات فريقهم خارج ملعبه في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول وأمام ليفربول يوم 24 من الشهر ذاته.

وتأهل رد ستار، بطل صربيا الفائز بكأس أوروبا في 1991، إلى مرحلة المجموعات بدوري الأبطال لأول مرة منذ انطلاق النظام الجديد للبطولة في 1992.