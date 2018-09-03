توتنهام يخوض كل مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي

قال توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، إن الفريق سيخوض جميع مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي، في وقت لا يزال فيه الفريق اللندني ينتظر الانتقال إلى ملعبه الجديد.

وكان من المقرر أن يخوض توتنهام مباراته الأولى على استاد وايت هارت لين الجديد، الذي تبلغ سعته 62 ألف متفرج يوم 15 سبتمبر ضد ليفربول، لكنه نقل هذه المباراة واللقاء التالي على أرضه إلى استاد ويمبلي لأسباب تتعلق بالسلامة.

وسيستضيف فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو على ملعب ويمبلي منافسه الإسباني برشلونة في الثالث من أكتوبر، ثم آيندهوفن الهولندي في السادس من نوفمبر، وبعدها إنتر ميلان الإيطالي في 28 نوفمبر ضمن المجموعة الثانية.

وكان توتنهام خاض مبارياته على أرضه على ملعب ويمبلي الموسم الماضي.

كما يواجه توتنهام منافسه المحلي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ويمبلي أيضًا في 29 أكتوبر، وهي المباراة التي كان من المقرر إقامتها أولًا قبلها بيوم واحد، لكنها تأجلت لأن ملعب ويمبلي سيستضيف في ذلك اليوم مباراة فيلادلفيا آيجلز وجاكسونفيل جاجوارز في دوري كرة القدم الأمريكية.

وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام: إن النادي يبذل قصارى جهده لتسليم الملعب الجديد في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف في بيان: “من بين النتائج السلبية للتأخير ارتفاع التكاليف على الأقل فيما يتعلق بحاجتنا لاستئجار ملعب بديل، وما يسببه هذا من إزعاج لجمهورنا ومشجعينا”.

“بمجرد التأكد بشكل كامل من قدرة مديري المشروع والعاملين فيه على تسليم الملعب، وفق الجدول المرسوم، لن نتردد في الإعلان عن مباريات تجريبية، وكذلك موعد الافتتاح الرسمي”.