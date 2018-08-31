غموض بشأن موقف اليويفا من استخدام تقنية حكم الفيديو في دوري أبطال أوروبا

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن الاتحاد يخطط لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن من غير المرجح استخدامها هذا الموسم حتى في المباراة النهائية.

ويقاوم الاتحاد القاري حتى الآن استخدام هذه التقنية التي تتيح إعادة مشاهدة بعض الأحداث المثيرة للجدل خلال المباريات، وتم تطبيقها في كأس العالم في روسيا هذا العام.

وقال تشيفرين: توجد نية لاستخدام هذه التقنية الموسم المقبل، من الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات، ثم باقي مباريات البطولة، وكذلك خلال مباراة كأس السوبر التي تجمع الفائز بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ومن المقرر استخدامها أيضًا في كافة مباريات دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب.

وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة للصحفيين: “نخطط حاليًا لاستخدام تقنية حكم الفيديو الموسم المقبل، بداية من كأس السوبر، هذه التقنية ليست واضحة تمامًا بالنسبة لي حتى الآن، لكن في الوقت نفسه ندرك أنه لا يوجد مجال للتراجع على الإطلاق”.

“هذه التقنية مثيرة للجدل أكثر مما يبدو، نخطط لتنفيذها الموسم المقبل، لكن سننتظر ونرى ما سيحدث، لا أريد تأكيد أي شيء بنسبة 10%”.

وبشأن استخدامها في نهائي نسخة الموسم الحالي قال تشيفرين: “لا أستبعد ذلك لكن في الوقت الحالي لا يبدو أن ذلك سيحدث”.