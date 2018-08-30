محمد صلاح: أحب مارادونا وميسي وتألمت لخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أكثر من خيبة كأس العالم

قال النجم المصري محمد صلاح، إنه يحب النجمين الأرجنتينيين دييغو مارادونا وليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن طريقة لعبه قد تشبه الأسلوب الفني للاعبي أمريكا الجنوبية.

وأوضح صلاح في مقابلة مع صحيفة “كلارين” الأرجنتينية: “قد يكون أسلوب لعبي شبيهًا بأسلوب لاعبي أمريكا الجنوبية، فيما يتعلق بالأرجنتين، أفضّل مارادونا، وبالطبع يروق لي ميسي كثيرًا وباتيستوتا كذلك”.

وأضاف: “لم أرَ مارادونا كثيرًا بسبب عمري، ولكنني أتذكر أنني رأيت (باتي غول)، كما يلقبون باتيستوتا، لقد لعب لصالح روما مثلي”.

وعن ترشيحه للفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، والتي يمنحها لأفضل لاعب في موسم 2018/2017 بالقارة العجوز، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش، قال صلاح: “أنا سعيد بمشاركتهما هذا الأمر، إنهما لاعبان كبيران للغاية، آمل بأن أترشح ضمن الثلاثة الأوائل لعدة مرات، أعمل في كل يوم من أجل أن أكون أفضل، ولدي طموح كبير”.

وأوضح محمد صلاح، أنه تألم للخسارة 1/3 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مايو الماضي، أكثر من ألمه بخروج منتخب بلاده من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وخسر ليفربول 1/3 بعد أن خسر خدمات محمد صلاح؛ الذي أصيب بعد تدخل من سيرجيو راموس؛ ليغادر المباراة وهو يبكي بحرقة، بعد نحو نصف ساعة.

وبالكاد تعافى محمد صلاح من الإصابة ذاتها، ليشارك مع مصر في كأس العالم.

وقال محمد صلاح: “في كأس العالم لعبت آخر مباراتين (في دور المجموعات)، يمكنني أن أقول إن خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا آلمتني بشكل أكبر”.