الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا 2019

تحتضن إمارة موناكو حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي يشهد تنظيم قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 ، وسينظم الحفل بداية من الساعة 18 بالتوقيت المحلي ( الساعة 16 بتوقيت غرينيتش ) السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مراسم القرعة عبر قناة bein sport news المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

وتجرى قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا بتغييرات جديدة حيث تأهل مباشرة لدوري المجموعات 26 فريقًا من بينهم الأربعة الأوائل في دوريات إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا، فيما تأهلت 6 فرق فقط من الإقصائيات التي شهدت بعض المفاجآت كإقصاء بازل السويسري وسلتيك الاسكتلندي وريد بول سالزبورغ النمساوي، كما شهدت عودة فريق أياكس أمستردام الهولندي العريق والفائز باللقب 4 مرات والنجم الأحمر لبلغراد (سيرفينا زفيزدا ) الفائز بلقب 1991 والغائب عن القمة منذ موسم 1991-1992 لدوري المجموعات.

وتتوزع الأندية ال32 المشاركة في القرعة والتي بلغت دوري المجموعات على الدول التالية:

4 أندية لكل من إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا.

3 أندية لفرنسا

ناديان لكل من روسيا والبرتغال وهولندا.

ناد لكل من سويسرا وصربيا وبلجيكا وأوكرانيا وتركيا واليونان وجمهورية التشيك.

47 لقبًا و13 بطلاً سابقًا

في سابقة تاريخية يتواجد في قرعة الموسم الحالي 13 بطلاً سابقًا فازوا بـ47 لقبًا من أصل 63 لقبًا ، بينما يستمر غياب ميلان الإيطالي صاحب 7 ألقاب والذي يعتبر من كبار أوروبا.

وفشل بطل سابق في التأهل من الإقصائيات هو سيلتيك الأسكتلندي، بينما يغيب 9 أبطال سابقين بعضهم فشل في التأهل من دوري بلاده كتشيلسي الإنجليزي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وفينورد الهولندي والذين ضيعوا التأهل للنسخة الحالية في آخر الموسم الماضي.

قوانين القرعة والمستويات الأربعة

وحسب قوانين القرعة توزع الفرق لـ4 مستويات حسب نقطها في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستثناء المستوى الأول الذي يضم الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا والفائز بلقب الدوري الأوروبي وأبطال دوريا إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا.

وحسب قوانين القرعة تقسم الفرق ال32 ل8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، فريق من كل مستوى شريطة أن لا يتواجد فريقان من نفس الدوري المحلي في مجموعة واحدة ، كما يتم استبعاد مواجهة بين الفرق الروسية والأوكرانية بسبب المشاكل السياسية بين البلدين.

المستوى الأول..

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ( إسبانيا ) ويوفنتوس ( إيطاليا ) وبايرن ميونخ (ألمانيا ) ومانشستر سيتي ( إنجلترا ) وباريس سان جيرمان ( فرنسا ) ولوكوموتيف موسكو ( روسيا )

المستوى الثاني..

بروسيا دورتوند ( ألمانيا ) ومانشستر يونايتد وتوتنهام ( إنجلترا) و بورتو وبنفيكا ( البرتغال ) وشاختار دونيسك ( أوكرانيا ) وروما ونابولي ( إيطاليا )

المستوى الثالث..

شالكة 04 ( ألمانيا ) وليفربول ( إنجلترا) وأولمبيك ليون وموناكو ( فرنسا ) وسيسكا موسكو ( روسيا ) وأياكس و إندهوفن ( هولندا ) وفالنسيا ( إسبانيا )

المستوى الرابع..

كلوب بروج ( بلجيكا ) ويونغ بويز ( سويسرا) وغلطة سراي ( تركيا ) وأنتر ميلانو ( إيطاليا) وهوفينهايم ( ألمانيا ) وأيك أثينا ( اليونان ) وسيرفينا زفيزدا ( صربيا ) وفيكتوريا بالزن ( جمهورية التشيك ) .

مجموعات قوية

بعد نهاية التصفيات وتأهل بنفيكا البرتغالي نزل فريق ليفربول وصيف النسخة الماضية للمستوى الثالث ومع تواجد فريقي روما ونابولي في المستوى الثاني وإنتر ميلان في المستوى الرابع يفتح قرعة دوري أبطال أوروبا أمام إمكانية مجموعات قوية.

ويعتبر فريقا ليفربول وإنتر ميلان متضررين من تواجدهما في مستويات أقل، مما قد يضعهما في مجموعات صعبة.

قواعد التأهل

تقام المرحلة بنظام الجولات ذهاباً وإياباً ويصعد المتصدر وصاحب المركز الثاني لدور الستة عشر بالبطولة بينما يتجه صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.

وحال التساوي في النقاط يتم اللجوء للمواجهات المباشرة بين الفريقين ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة ثم الأكثر تهديفاً ثم الأكثر تهديفاً خارج الأرض وفي حال تساوي أكثر من فريقين يتم اللجوء لفارق الأهداف ثم الأكثر تهديفاً

مواعيد الجولات

ينطلق دور المجموعات يومي 18 و19 سبتمبر المقبل بالجولة الأولى ثم تقام الجولة الثانية يومي 2و3 أكتوبر المقبل والجولة الثالثة 23 و24 أكتوبر.

وتقام الجولة الرابعة يومي 6 و7 نوفمبر 2018 والجولة الخامسة يومي 27 و28 نوفمبر ويسدل الستار بالجولة السادسة يومي 11 و12 ديسمبر 2018.