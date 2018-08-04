قناة نادي بيراميدز تعلن إذاعة مباراة فنربخشة وبنفيكا في تمهيدي دوري أبطال أوروبا

أعلنت قناة نادي بيراميدز رسميًا على حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت إذاعة مواجهة فنربخشة التركي وبنفيكا البرتغالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

وقالت القناة عبر حسابها: “بالطبع هو نوع جديد من المباريات على الشاشات المصرية، تمتعوا معنا بمباراة من أقوى البطولات العالمية دوري أبطال أوروبا في الدور التمهيدي بين فنربخشة التركي وبنفيكا البرتغالي”.

وأضافت: “يوم الثلاثاء الساعة 9 مساءً.. مباشرة وحصريًا فقط على قناة Pyramids TV”.

بالطبع هو نوع جديد من المباريات على الشاشات المصرية ???????? تمتعوا معنا بمباراة من أقوى البطولات العالمية "دوري أبطال أوروبا" في الدور التمهيدي بين " فرنبخشة " التركي و " بنفيكا " البرتغالي يوم الثلاثاء الساعة 9 مساءً .. مباشرة وحصرياً فقط على قناة Pyramids TV pic.twitter.com/2w4w8gpfwo — Pyramids TV (@pyramids_tv) August 4, 2018

وكانت قناة “بيراميدز” الرياضية أعلنت إطلاق تردد جديد لها على القمر الصناعي نايل سات بتقنية SD، إلى جانب ترددها الأول بتقنية الـHD.

وأعلنت الصفحة الرسمية للقناة بموقع Facebook سابقًا عن تردد القناة الـHD على نايل سات، وهو 11334 أفقي بمعدل ترميز 27500.

كما أعلنت القناة وجود تردد بتقنية SD أو Standard digital البث الرقمي القياسي وهو: 12015 رأسي بمعدل ترميز 27500.

وبدأت القناة ببثها رسميًا أولى المباريات على شاشتها، الخميس الماضي، حيث قامت بنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ثم نقلت مباراة ناديها ضد إنبي والذي انتهى بفوز الأهرام بهدف نظيف.

وتضم القناة نخبة كبيرة من المحللين ونجوم الكرة، أمثال إبراهيم سعيد وخالد الغندور ورضا عبدالعال وأشرف قاسم وميدو وعلي ماهر وإبراهيم حسن، وحسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن، وخالد بيومي وحسام حسن، بالإضافة إلى مدحت شلبي وأحمد عفيفي والمعلق بلال علام.