يورغن كلوب يهاجم الأسلوب الوحشي لسيرجيو راموس لتسببه في إصابة محمد صلاح

رغم مرور أكثر من شهرين على الحادثة؛ إلا أن يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول عاد وتحدث عن خشونة المدافع سيرجيو راموس ضد محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع ريال مدريد الإسباني ومنافسه ليفربول الإنجليزي.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد 3/1، لكن المباراة شهدت حدثًا مهمًا، وهو إصابة النجم المصري محمد صلاح بسبب تدخل عنيف من راموس، ليغادر صلاح الملعب وهو يبكي بحرقة بعد نحو نصف ساعة على بداية المباراة.

ونقلت صحيفة “ميرور” عن كلوب قوله: “نحن نفتح هذه الزجاجة ثانية، شاهدت ما حدث مرة أخرى بالطبع”.

وأضاف كلوب: “لو شاهدت الأمر مرة أخرى وأنت لست مع ريال مدريد، فإنك ستعتقد أنه قاسٍ ووحشي، لن تقول إنه تحدٍ رائع، محمد صلاح كان يحاول الحفاظ على الكرة، المشكلة أنني رأيت نفس الحكم، يقود مباريات في كأس العالم بعد ذلك”.

وتابع مدرب ليفربول: “أعتقد أنه في موقف مثل هذا، نحن بحاجة لشخص أفضل للحُكم، لو كانت تقنية الفيديو متاحة، لكان يجب أن نحكم على هذه اللقطة مرة أخرى”.

وأوضح: “لا أعتقد أن صلاح كان سيصاب دائمًا، في موقف مثل هذا، لكنه لم يكن محظوظًا، لست متأكدًا أننا سنخوض التجربة ذاتها مرة أخرى”.

وعن تصريحات راموس بعد المباراة، علق كلوب: “قال راموس الكثير من الأشياء التي لم تعجبني، كشخص لم يعجبني رد فعله”.

واستطرد: “هناك الكثير من المواقف لراموس، منذ أن بدأ لعب كرة القدم.. لقد كان مسؤولًا عن البطاقة الحمراء، التي حصل عليها خوان كوادرادو في نهائي 2017، لكن لم يتحدث أحد عن ذلك”.

وأردف كلوب: “كان يجب أن يتحلى الحكم بالشجاعة، لاتخاذ قرار بشأن تلك اللعبة، لم يكن الأمر صحيحًا، لكن هذا ما حدث، ولا يمكننا تغييره”.

وتسببت الإصابة التي تعرض لها صلاح في إبعاده عن الملاعب عدة أسابيع، وظهر بمستوى عادي مع مصر في كأس العالم، إذ لم يكن في كامل جاهزيته.

كما تحدث كلوب عن التقارير التي أشارت إلى إصابة الحارس لوريس كاريوس، بارتجاج في المخ خلال نهائي كييف، وقال: “كيف يمكننا أن نتخيل، أن لاعبًا لم يظهر أي شيء من هذه الأشياء قبل تلك المباراة، أنه سيفعلها! في النهاية كان هو المسؤول بنسبة 100%، الطبيب أخبره بأنه يجب أن يخرج، لكن كانت لديه رؤيته الخاصة”.

وأضاف: “كنت أعلم ما الذي سيفكر به الناس، لكن من قام بالتشخيص كان رئيس قسم الارتجاج، في المستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، لقد قال إنه من المحتمل أن يكون اللاعب قد تأثر (بتدخل راموس)، لكننا لم نستخدم هذا الأمر كذريعة، أردنا توضيح الأمر فقط”.

واختتم كلوب: “المشكلة هي أن الناس لا يصدقون ذلك، ثم إننا استقدمنا حارس مرمى جديدًا، لكن حتى لو فزنا في المباراة النهائية، كنا سنتجه لأليسون؛ لأنه الحارس الذي نريده.