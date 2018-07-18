شاهد.. هدف عكسي مذهل في تصفيات دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز رودني براون مدافع فريق كروسيدس من أيرلندا الشمالية هدفًا رائعًا بالخطأ في مرماه، خلال الخسارة بهدفين نظيفين في إياب الدور الأول لتصفيات دوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق القادم من أيرلندا الشمالية 9-صفر في مجموع مباراتي التصفيات أمام لودوغوريتس البلغاري، لكن هدف براون كان الأبرز في خسارة فريقه على ملعبه بهدفين.

وانتهت المباراة الأولى في بلغاريا بخسارة كروسيدس 7-صفر، ليقترب الفريق البلغاري من التأهل للدور الثاني من التصفيات، لكن براون بدلًا من الحفاظ على مرمى فريقه من مهاجمي الفريق الآخر، إلا أنه سجل هدفًا رائعًا “لوب” من فوق حارس مرماه.

وحاول براون قطع الكرة في الدقيقة 11 من البداية أمام مهاجم الضيوف، لكنه بدلًا من استخلاص الكرة أو حتى تشتيتها أطاح بها في الشباك بشكل مذهل.