زيدان: فوز ريال مدريد بثلاث نسخ متتالية لدوري أبطال أوروبا يثبت أننا نسير بشكل جيد

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن فوز فريقه بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيكون للمرة الثالثة على التوالي، وفي تلك الحالة سيكون إنجازًا ضخمًا لفريقه.

جاءت تصريحات زيدان في مؤتمر صحفي قبل مباراة فياريال غدًا السبت في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للدوري الإسباني (الليغا).

وفي مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أكد زيدان أن “الفوز بثلاثة بطولات دوري أبطال متتالية سيكون شيئًا ضخمًا، وهذا يعني الكثير من الأشياء، أهمها أن العمل تم بشكل جيد للغاية”.

وأضاف “أنا سعيد للغاية بالقدرة على الاعتماد على جميع اللاعبين، عندما يحين الوقت سأضطر إلى اختيار من سيلعب منهم”.

وأوضح “غدًا نرغب في القيام بأداء جيد لإنهاء الدوري بشكل جيد، عندها سيكون أمامنا أسبوع للتحضير النهائي للأبطال”.

وعن الأنباء التي تتردد حول انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة، قال زيدان “ليس لدي أي معلومات حول توقيع غريزمان لبرشلونة، إنها ليست مشكلتي”.

وعن تفاوض ريال مدريد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، قال زيدان “الموسم قارب على الانتهاء، وبعدها بإمكاننا التحدث حول هذا الموضوع”.

وعن عدم اختيار مهاجمه كريم بنزيما للانضمام إلى منتخب بلاده المشارك في المونديال الروسي، أكد زيدان “هذا الأمر ليس بجديد، لذا فإن عليه إنهاء الموسم بشكل جيد”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب “الليغا” برصيد 75 نقطة، إذ توّج برشلونة باللقب منذ جولات، ويتصدر الترتيب حاليًا برصيد 90 نقطة.