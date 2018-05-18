مايكل أوين: نهائي دوري أبطال أوروبا سيحدد الفائز بالكرة الذهبية

قال النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، إن نتيجة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، قد تكون حاسمة في تحديد هوية الفائز بالكرة الذهبية.

ويلتقي ريال مدريد منافسه ليفربول، يوم 26 من الشهر الحالي، على الملعب الأولمبي، في العاصمة الأوكرانية كييف، في المباراة النهائية.

وأوضح أوين (38 عامًا) أن النجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، حصلا على جائزة الكرة الذهبية في الأعوام الـ 10 الأخيرة عن جدارة واستحقاق، بواقع 5 مرات لكل لاعب.

ونقلت صحيفة “إكسبريس” عن أوين قوله: “أعتقد أن رونالدو وميسي ساهما في تغيير كرة القدم بشكل كبير”.

وأضاف: “كان من الممكن أن أفوز بالكرة الذهبية عندما كان رونالدو مازال في بدايته في مانشستر يونايتد، أو ميسي في بدايته مع برشلونة، لكن عندما وصلا إلى أعلى مستوى لهما، أصبح ذلك مستحيلًا”.

وتابع لاعب ريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد سابقًا: “ربما الآن هناك لاعبون بدأوا في الاقتراب من مستوى رونالدو وميسي بفعل عامل العمر”.

وأكمل أوين: “إذا فاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا أعتقد أن جائزة الكرة الذهبية ستكون من نصيب رونالدو، وإذا فعل ليفربول ذلك فسيكون محمد صلاح هو المفضل”.

“من سيفوز بدوري أبطال أوروبا، سيحصد جائزة الكرة الذهبية”.

وتحدث أوين عن محمد صلاح: “لقد كان بارعًا جدًا هذا العام، كما أبلى بلاءً حسنًا مع المنتخب المصري، وقاده للتأهل إلى كأس العالم”.