كريستيانو رونالدو يعترف بالتهرب الضريبي

ذكرت صحيفة “ألموندو” الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، يسعى لإنهاء مشاكله مع إدارة الضرائب الإسبانية، بحل ودّي قبل نهائيات كأس العالم في روسيا بعد أقل من شهر، إذ يقود منتخب بلاده بحثًا عن إنجاز تاريخي جديد.

وبحسب الصحيفة فإن النجم البرتغالي وبنصيحة من محاميه خوسي أنتونيو شوكلان أرسل رسالة لإدارة الضرائب الإسبانية يعترف خلالها بارتكابه 4 مخالفات وأبدى استعداده لدفع مبلغ 14 مليون يورو لإنهاء المشاكل.

وكانت إدارة الضرائب قد اتهمت رونالدو بارتكاب 4 مخالفات ضريبية تخص مبلغ يقدر بـ 14،8 مليون يورو وتطالبه بمبلغ يقارب 25،7 مليون يورو يضم أيضًا الغرامات المفروضة على المبالغ التي لم يتم الإعلان عنها لإدارة الضرائب.

وكان محامي رونالدو قد بدأ مفاوضات مع إدارة الضرائب في أذار الماضي واقترح مبلغ 3،8 مليون كحل ودي للقضية، لكن المبلغ رُفض من طرف الضرائب.

في سياق متصل، نشرت صحيفة “سبورت” الكتالونية تصريحات للصحفي بيبي إيسترادا خلال أحد البرامج الإسبانية، أكد خلاله هوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية ورغبته في الحصول عليها للمرة السادسة.

وبحسب الصحيفة فإن النجم البرتغالي قال لمعالجيه خلال الأيام الأولى بعد إصابته في الكاحل في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة إنه يرغب في لعب نهائي كييف بأي طريقة ليفوز باللقب ويقترب من الفوز بالكرة الذهبية السادسة.

وخرج رونالدو بين شوطي مباراة الكلاسيكو الشهر الماضي رغم أنه سجل الهدف الأول لريال مدريد في المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2.

وأوضح الصحفي الإسباني أن رونالدو قال للمعالجين: “يجب أن أشفى نعم ونعم، يجب أن ألعب نعم ونعم، يجب أن ألعب لأني أريد الكرة الذهبية السادسة، أريد أن ألعب لأني أرغب في الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة لأكون قريبًا من معادلة أو تجاوز رقم خينتو، سألعب النهائي حتى إن لم أشفى بشكل كامل”.

وبحسب الصحيفة الكتالونية فتصريحات رونالدو (33 عامًا) تؤكد هوسه بالجوائز الفردية عكس غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والذي صرح مؤخرًا أن ما يهمه هو تتويج فريقه بالألقاب.