فيرمينو “القلق” يتطلع لمجد دوري أبطال أوروبا مع نادي ليفربول

قال روبرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم إنه يستمتع بأفضل موسم له في مسيرته لكن لا يزال يشعر ببعض “القلق” قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في كييف يوم 26 مايو أيار الجاري.

وسجل اللاعب البرازيلي الدولي البالغ من العمر 26 عامًا 27 هدفًا بقميص ليفربول في كل المسابقات هذا الموسم ووقع مؤخرًا على عقد طويل الأجل مع الفريق الإنجليزي.

وقال لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “هذا أفضل عام لي كلاعب كرة قدم محترف…(لكن) لا أزال أشعر ببعض القلق لأنني أسعى للمزيد دومًا. (أسعى) للنمو والنمو أكثر”.

وتابع: “ستكون لحظة فريدة (إذا فزنا بدوري الأبطال). إنها كأس خاصة جدًا لأنها دوري الأبطال”.

وأضاف: “إذا حالفنا الحظ بما يكفي للفوز فستكون لحظة مؤثرة للغاية بالنسبة لي ولكل الفريق”.

وهيأ فيرمينو لنفسه مكانا بين أفضل المهاجمين في أوروبا بتسجيل عشرة أهداف في دوري الأبطال وهو رقم لم يتجاوزه سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وقال اللاعب البرازيلي: “هذا أول موسم لي في دوري الأبطال وأنا من أكبر الهدافين مع كريستيانو ومحمد صلاح، أنا مسرور وسعيد للغاية بأدائي وبأداء الفريق برمته”.

ويتطلع ليفربول لإنهاء غيابه عن منصات التتويج المستمر منذ ستة أعوام حين يواجه ريال مدريد بطل أوروبا 12 مرة وحامل اللقب.