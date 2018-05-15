بث نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول مجانًا.. تعرّف على التفاصيل

ستكون مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف متاحة للمشاهدة مجانًا على YouTube.

حيث وافقت شبكة BT Sport الناقلة للمباراة على بثها للجميع على موقع يوتيوب عندما يلتقي فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مع رجال زين الدين زيدان في يوم 26 مايو/ آيار الحالي في العاصمة الأوكرانية.

كما سيتم بث نهائي الدوري الأوروبي بين أتلتيكو مدريد الإسباني ومرسيليا الفرنسي في مدينة ليون، يوم الأربعاء، مجانًا أيضًا.

واجتذبت شبكة BT Sport نحو 6.5 مليون مشاهد عبر جميع وسائلها للبث خلال نهائي العام الماضي بين ريال مدريد ويوفنتوس، لكنهم يتوقعون زيادة هذا الرقم خلال مباراة ليفربول وحامل اللقب نظرًا لمشاركة فريق إنجليزي في النهائي.

وارتفعت نسبة مشاهدة المسابقة الأوروبية الأبرز عبر شبكة BT Sport هذا الموسم بنسبة 47% ، وبالإضافة إلى YouTube ، سيتم عرض النهائي على موقع BT على الإنترنت وتطبيقه على الهواتف المحمولة.

وقال بيت أوليفر، العضو المنتدب لمستهلك بريتيش تيليكوم: “مشاركة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا حدث رائع. قلنا من قبل إننا نريد أن نتيح مشاهدة اللعبة بصورة عالية الجودة لعدد أكبر من الجماهير، وبالتالي قررنا عرض النهائي على يوتيوب مجانًا”.

وأضاف توموس غريس، رئيس قسم الرياضة في YouTube: “تعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية على YouTube ، وبالطبع نهائي دوري أوروبا والدوري الأوروبي أبرز حدثين هذا الموسم. يسعدنا أن نشارك للعام الثالث على التوالي مع BT Sport لبث هذه المباريات على يوتيوب مجانًا”.

وفيما يلي كيفية مشاهدة نهائي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال مجانًا في منطقة الشرق الأوسط:

عبر الرابط التالي btsport.com/final

أو من خلال تحميل تطبيق BT Sport app أو من خلال الرابط التالي youtube.com/btsport