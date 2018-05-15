مدافع ليفربول: هذا ما نحتاجه للفوز على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

طلب فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول من زملائه استكمال موسم قوي عن طريق الفوز على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في 26 مايو أيار الجاري.

وسيحاول الفريق الذي احتل المركز الرابع بالدوري الإنجليزي إحراز اللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه، بعدما اجتاز بورتو ومانشستر سيتي بطل إنجلترا وروما في طريق الوصول إلى كييف.

وقال الهولندي فان ديك المنضم من ساوثامبتون في يناير كانون الثاني الماضي لموقع النادي “هذا موسم رائع لليفربول، ونتمنى أن ننهيه بقوة في كييف.

“سنستعد بقوة وستكون المباراة قوية وندرك مدى إمكانيات المنافس، لكن لا يجب أن ننسى أننا نملك إمكانيات كبيرة أيضًا.

“نحتاج إلى الذهاب إلى كييف بثقة كبيرة.. نحن نستحق الوجود هناك لذا نحتاج إلى إطار ذلك، وأن نتحلى بالشجاعة… ثم سنرى ما سيحدث”.

واشترك محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في مساعدة ليفربول على تسجيل 46 هدفًا في 14 مباراة بدوري أبطال أوروبا خلال مشوار الوصول إلى النهائي.

وسيخوض ليفربول النهائي بعد فوزه 4-صفر على برايتون آند هوف ألبيون في الجولة الأخيرة للدوري يوم الأحد الماضي، بينما يبحث ريال عن إحراز اللقب للمرة الثالثة على التوالي ورقم 13 بصفة عامة.