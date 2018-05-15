لماذا يفضل اليويفا فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا؟

تحدث توماس غريم رئيس رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم والمسؤول السابق عن اللجنة القانونية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي تحتضنه كييف العاصمة الأوكرانية يوم 26 من الشهر الحالي.

ويعتبر غريم الرجل القوي في كرة القدم الأوكرانية ويعرف جيدا خبايا كرة القدم الأوروبية وأكد أن الاتحاد الأوروبي من مصلتحته فوز ليفربول على ريال مدريد في النهائي.

وقال توماس غريم في حوار مع الصحافة الأوكرانية على هامش احتضان بلده النهائي :” بالنسبة للويفا الأفضل أن يفوز ليفربول باللقب”.

وأضاف رئيس رابطة الدوري الأوكراني :” بالنسبة للاتحاد الأوروبي بطل جديد يبقى دائما مفضلاً، لكن ليس بطلاً لثلاثة مواسم متتالية لكون ذالك يقتل المنافسة.”

وأكد توماس غريم أن ريال مدريد فريق قوي لكن مبادئ المنافسة تفرض فوز ليفربول قائلاً:”ريال مدريد يملك لاعبين رائعين، لكن مبدأ المنافسة يفرض فوز فريق آخر باللقب.”

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أثار غضب جماهير ريال مدريد إثر إعلانه عن اللقاء النهائي وتحته كتب : “بطل 2017-2018 فريق ليفربول” ، قبل أن يحذف الملصق بسرعة.

واشتغل المحامي توماس غريم طويلاً في كرة القدم الأوروبية وكان حاضرًا في قضية بوسمان التي قلبت سوق الانتقالات في أوروبا وساهم بشكل كبير في احتضان بلده رفقة بولندة لنهائيات أمم أوروبا 2012 واحتضان كييف للنهائي القادم .