بعد مباراة ليفربول ضد برايتون.. “الريدز” يقيمون معسكرًا في إسبانيا استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا

يطير فريق نادي ليفربول الإنجليزي إلى إسبانيا عقب مواجهة برايتون، عصر اليوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي على ملعب “أنفيلد روود”، لإقامة معسكر في ماربيا استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال يوم الـ 26 من أيار/مايو الجاري في كييف.

ويأتي معسكر ليفربول على بعد 600 كيلومتر فقط من مقر النادي الملكي في مدريد.

وسيكون المعسكر لمدة ثلاثة أيام بين الـ 16 والـ19 من مايو في مركز كرة القدم في ماربيا التي تتميز بالطقس الرائع حيث تتراوح درجة الحرارة بين 16 و22 درجة مئوية.

وسبق لليفربول أن خاض معسكرًا في ماربيا بعد الفوز على بورتو البرتغالي في دور الستة عشر لدوري الأبطال حيث مكث هناك لأربعة أيام.

ويبدأ ليفربول الاستعداد لنهائي دوري الأبطال مباشرة بعد ختام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برايتون، إذ يحتاج الفريق لنقطة واحدة لضمان المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

ويحتل ليفربول المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 72 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين -فقط- على تشيلسى صاحب المركز الخامس، بينما يملك برايتون 40 نقطة فى المركز الرابع عشر.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم أو الحصول على نقطة التعادل لضمان الصعود إلى النسخة المقبلة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، فى ظل الصراع المحتدم مع تشيلسى على خطف البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة لدورى الأبطال.