نادي ليفربول يستعد لمواجهة ريال مدريد في عقر داره

يستعد ليفربول الإنجليزي لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا على بُعد أقل من 600 كيلومتر من معقل النادي الملكي.

واختار يورغن كلوب المدير الفني لليفربول مدينة ماربيا الإسبانية لإقامة معسكر خارجي لمدة 3 أيام من 16 إلى 19 مايو الحالي أي قبل أسبوع واحد من المباراة النهائية التي تستضيفها كييف.

واختار المدير الفني الألماني هذا المكان نظرًا للظروف المثالية من حيث درجة الحرارة التي تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

ويعرف كلوب مقر المعسكر جيدًا خاصة بعد زيارة الفريق له بعد فوزه على بورتو في دوري أبطال أوروبا في مباراة الذهاب من دور الـ 16 حيث بقي هناك لمدة 4 أيام خلال عطلة منتصف الموسم.

وسيقيم ليفربول في أحد الفنادق في ماربيا المطلة بسلسلة جبال سييرا بلانكا والبحر الأبيض المتوسط، ويقع على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من ماربيا.

سيبدأ كلوب في التحضير لفريقه في كييف الأسبوع المقبل بعد إنهاء موسم الدوري الممتاز يوم الأحد أمام برايتون أند هوف ألبيون.

ويحتاج ليفربول نقطة من مباراته أمام برايتون لضمان احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حين أن الهزيمة على أرضه أمام برايتون ستفتح الباب أمام تشيلسي لاقتناص المقعد الأخير لدوري الأبطال في حال الفوز على نيوكاسل.