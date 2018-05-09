ليفربول يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا

تلقى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ضربة جديدة؛ بعدما أكدت الفحوصات الطبية للدولي الألماني إيمري تشان صعوبة لحاقه بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 26 من الشهر الحالي في كييف الأوكرانية.

ولم يلعب الدولي الألماني رفقة ليفربول منذ منتصف آذار / مارس الماضي بسبب مشاكل في الظهر، وكان المدرب يورغن كلوب ينتظر الفحوصات التي أجراها أمس الإثنين لمعرفة جاهزية للنهائي.

وأظهرت الفحوصات أن إيمري تشان لا يزال يعاني من مشاكل في الظهر، ويحتاج لفحوصات إضافية لمعرفة موعد عودته للتدريبات وأصبحت مشاركته في النهائي صعبة؛ لكون اللاعب يرغب في أن يكون جاهزًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا، ولا يرغب في المغامرة.

وينتهي عقد الدولي الألماني مع ليفربول الصيف القادم، وبإمكانه الرحيل مجانًا نحو فريق جديد، حيث ربطته مصادر إعلامية بفرق يوفنتوس وميلان وريال مدريد.

وكان ليفربول قد تلقى ضربة أولى بغياب الدولي الإنجليزي جو غوميز الذي أجرى عملية جراحية في الكاحل، وسيغيب حتى بداية الموسم القادم.