الصربي ميلوراد ماجيتش حكمًا لمباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، وهو الصربي ميلوراد ماجيتش، والمحدد لها يوم الـ 26 من مايو الجاري بمدينة “كييف” الأوكرانية.

وسيساعد ماجيتش مواطناه ميلوفان ريستيتش وداليبور ديورديفيتش وسيكون الفرنسي كليمو توربين الحكم الرابع.

وتقلد الحكم الصربي صاحب الـ45 عامًا الشارة الدولية عام 2009، وسبق له إدارة المباراة النهائية في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للقارات التى أقيمت الصيف الماضي فى روسيا التي جمعت بين منتخبي ألمانيا وتشيلى.

وأدار ماجيتش 34 مباراة الموسم الجاري فى جميع البطولات، من بينها 5 مباريات فى الدورى السعودي، و4 مباريات فى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، كان أبرزها مواجهة يوفنتوس وبرشلونة (0-0)، وأتلتيكو مدريد ضد روما (0-0).

وصعد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب على روما الإيطالى بنتيجة 7 – 6 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسبانى الذي تأهل على حساب بايرن ميونخ الألماني.

بينما، يدير الهولندي بيورن كوبرس نهائي الدوري الأوروبي بين أولمبيك مرسيليا وأتليتيكو مدريد في 16 مايو أيار في ليون الفرنسية.

وستكون هذه ثاني مباراة نهائية للدوري الأوروبي يديرها الحكم الهولندي بعد موقعة تشيلسي وبنفيكا في 2013.