لاعبو نادي ليفربول سيحصلون على مكافآت قليلة حال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن لاعبي نادي ليفربول سيحصلون على مكافآت قليلة حال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مقارنة مع ما سيحصل عليه لاعبو ريال مدريد.

ويلتقي ليفربول منافسه ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 26 من الشهر الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” فإن كل لاعب من ليفربول سيحصل على 200 ألف جنيه إسترليني حال الفوز على ريال مدريد والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في حين سيحصل كل لاعب من ريال مدريد على مليوني جنيه إسترليني، وهو ما يعني 10 أضعاف مكافآت لاعبي ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول وضع بنودًا في عقود لاعبيه تضمن فوز كل منهم بـ 200 ألف جنيه إسترليني حال التتويج باللقب الأغلى على مستوى الأندية في العالم، لكنها أوضحت أن بعض النجوم من كلا الفريقين سيحصلون على مبالغ أكثر.

وأضافت “ديلي ميل” أن ريال مدريد بإمكانه تحمل قيمة مكافآت لاعبيه لأنه سيحصل على أكثر من 70 مليون إسترليني.

ويسعى ريال مدريد للقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا والـ 13 تاريخيًا، في حين يأمل ليفربول باللقب السادس في تاريخه، والأول عقب تتويجه بنسخة 2004/2005.