كيلور نافاس أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (صورة)

اختير الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب ريال مدريد أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوّق نافاس (31 عامًا) على منافسه السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الذي سجل هدفًا في خسارة الريدز 4/2 أمام روما

ووقف نافاس سدًا منيعًا أمام هجمات لاعبي بايرن ميونخ ونجح في التصدي لـ 8 كرات خطيرة، ليسهم في نهاية مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بالتعادل 2/2، ليتأهل الفريق الملكي بنتيجة إجمالية 4/3، بعد فوزه ذهابًا 2/1.

ويلاقي ريال مدريد منافسه ليفربول في المباراة النهائية يوم 26 مايو المقبل، على الملعب الأولمبي، في مدينة كييف الأوكرانية.

ويسعى ريال مدريد للقب الثالث على التوالي، والثالث عشر في تاريخه، في حين يأمل ليفربول بالتتويج باللقب السادس في التاريخ والأول منذ تتويجه بنسخة 2004/2005.

???? Bravo to @realmadrid keeper @NavasKeylor – the man you voted as #UCL Player of the Week! ???? pic.twitter.com/vlupfspJut

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 4, 2018