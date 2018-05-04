ساديو ماني: نحن ليفربول ولا نخشى ريال مدريد

قال ساديو ماني جناح ليفربول إن فريقه يشعر أنه يستطيع الفوز على أي فريق في العالم في الوقت الحالي، وسيلعب دون خوف في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق من الشهر الحالي ضد ريال مدريد الحاصل على 12 لقبًا.

ويسعى الفريق الإسباني للقبه الثالث على التوالي لكن ماني يرى أن ليفربول، الذي أحرز 40 هدفًا في نسخة الموسم الحالي، يملك الثقة قبل النهائي في كييف يوم 26 مايو.

وقال اللاعب السنغالي البالغ من العمر 26 عامًا لوسائل إعلام بريطانية: “نؤمن أننا نستطيع الفوز عليه. أستطيع قول ذلك الآن. نحترم ريال مدريد فهو أحد أفضل الفرق في العالم، لكننا ليفربول ونحن أقوياء ونستطيع الفوز على أي فريق في العالم”.

“سنذهب إلى هناك ونقاتل من أجل جماهيرنا والنادي. سنقاتل دون خوف ونفوز في النهائي. نملك مجموعة قوية. يمكننا تسجيل الأهداف. أظهرنا ذلك ولا يوجد ما نخشاه”.

وحصد الفريق الإنجليزي اللقب 4 مرات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لكن لقبه الأخير في 2005 جاء مخالفًا لسنوات من التراجع في النتائج خلال العقدين الأخيرين.

وأشاد ديان لوفرين مدافع الفريق بالمدرب يورغن كلوب وتغييره أسلوب النادي الساعي للقبه الأول تحت قيادة المدرب الألماني.

وخسر فريق المدرب كلوب في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وفي الدوري الأوروبي في 2016 لكن لوفرين أشار إلى أن المدرب زرع عقلية الفوز في الفريق.

وقال المدافع الكرواتي للصحفيين: “(كلوب) غير الكثير من الأمور في النادي وليس فقط في اللاعبين لكن ما يحيط بالفريق والجماهير. غير عقليتنا وطريقة تفكيرنا”.

وتابع “إنه يستحق ذلك. بلوغه نهائي دوري الأبطال في 2013 مع بروسيا دورتموند لم يكن صدفة. استعاد كرامة النادي. الكل يجب أن يكون فخورًا بوجود مدرب مثله معنا”.