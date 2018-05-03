محمد صلاح يتحدث عن مواجهة كريستيانو رونالدو في مباراة ريال مدريد وليفربول

تحدث النجم المصري محمد صلاح عن المواجهة الشخصية المرتقبة مع منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد بطل آخر نسختين منافسه ليفربول الإنجليزي في النهائي يوم 26 مايو المقبل، على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتمثل المباراة مواجهة شخصية بين رونالدو (33 عامًا)، ومحمد صلاح (25 عامًا) الذي أبدع بشكل مذهل الموسم الحالي مع ليفربول.

ونقلت صحيفة “ميرور” عن محمد صلاح قوله: “النهائي لن يكون بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، وأنا ألعب لنادٍ رائعٍ، ولدينا لاعبون رائعون”.

وأضاف صلاح: “لقد جاء التأهل إلى المباراة النهائية برفقة فريق كبير، لا يمكنني القيام بذلك منفردًا”.

وأوضح: “أعلم أن الشعب العربي يتمنى الأفضل لي في الكرة الذهبية، وهم سعداء في كل مرة أفوز فيها، لكن في الوقت الحالي أنا أفكر فقط في المباراة النهائية وأواصل التحضير للمباراة”.

وعمّا إذا كان خط الدفاع يمثل مشكلة بالنسبة لليفربول قال صلاح: “بالطبع لا. إنه عمل جماعي، عندما نحرز هدفًا يحدث ذلك لأننا جميعًا نعمل بشكل جيد، عندما نستقبل هدفًا فهذا يعني أننا جميعًا بحاجة إلى العمل بجهد أكبر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة تمثل مبارزة بين اثنين من أفضل الهدافين في العالم، وأن نتيجة المباراة ستعزز هوية الفائز بالكرة الذهبية.

وسجل محمد صلاح 43 هدفًا وصنع 15 في 49 مباراة مع ليفربول منذ انتقاله إليه الصيف الماضي قادمًا من روما مقابل 42 مليون يورو.

في حين سجل رونالدو 42 هدفًا وصنع 8 في 41 مباراة، ويتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ 15 هدفًا ويتقدم بـ 4 أهداف عن محمد صلاح.