ليبرون جيمس يربح 20 مليون جنيه إسترليني بعد صعود ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا

أصبح نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس لاعب فريق كليفلاند كافالييرز الأمريكي، أحد المستفيدين من تقدم فريق ليفربول لنهائي دوري الأبطال، حيث تقدر حصته في الفريق بمبلغ يصل إلى 25 مليون جنيه إسترليني.

وكان النجم الأمريكي قد اشترى حصة 2 في المائة من الفريق الإنجليزي عبر مكتب استثمارات عام 2011 مقابل 4،8 مليون جنيه إسترليني.

وارتفع ثمن الفريق الإنجليزي في السوق حاليًا ليصل إلى 1،2 مليار جنيه إسترليني، مما يعني أن حصة النجم الأمريكي ارتفعت لأكثر من 25 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعني أنه ربح حوالي 20 مليون جنيه إسترليني من استثماره في ليفربول.

وتقدر إيرادات النجم الأمريكي الشهير في السنة بـ63،6 مليون جنيه إسترليني، ويتقاضى راتبًا سنويًا يصل إلى 22،8 مليون جنيه إسترليني، كما يملك عقدًا مع شركة نايكي بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

وستصل إيرادات ليفربول فقط من وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا إلى 73،5 مليون جنيه إسترليني، ويمكن أن تتجاوز الرقم في حال حصوله على اللقب.