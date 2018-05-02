لهذا السبب.. جماهير بايرن ميونخ تصف جيمس رودريغيز بالخائن (صور)

تلقّى الكولومبي جيمس رودريغيز انتقادات كبيرة من بعض جماهير بايرن ميونخ ومشجعين لكرة القدم بسبب مواقفه خلال لقاء الإياب أمام ريال مدريد في سانتياغو بيرنابيو.

وسجل اللاعب الكولومبي هدف التعادل 2-2 في اللقاء، ورفض الاحتفال، كما اعتذر عن تسجيله هدفًا في مرمى فريقه السابق، وكانت اللقطة التي أثارت الجماهير هي إخراجه للكرة بعد سقوط ماركو أسينسيو، بينما كان زملاؤه يرغبون في الاستمرار.

ووصف بعض المغردين النجم الكولومبي بالخائن، وكتب أحدهم “جيمس خائن، لكونه أخرج الكرة حين كان أسينسيو ساقطًا في هجمة مرتدة.”

بينما انتقد أحد المغردين سلوك اللاعب في اللقاء، وكتب:”الفريق الذي تلعب له حاليًا كان يحتاج للذهاب إلى الأمام، وكنت مشغولًا بتقديم الاعتذار، ولو كنت لاعبًا لبايرن ميونخ سأصاب بالجنون.”

واعتبر أحد المغردين أن جيمس رودريغيز كان يرغب فقط بتقديم مستوى جيد أمام جماهير وإدارة فريقه السابق، وكتب:”قمت بعمل جيد، وبروح رياضية، وحين أخرجت الكرة كان الفريق الآخر لا يريد تضييع الوقت، كما طلبت الاعتذار عن الهدف، وكانت الرغبة القوية في الظهور بشكل جيد وليس الفوز.”

واعتبر أحدهم أن لاعبي بايرن ميونخ بإمكانهم الشعور بالغضب من سلوك اللاعب، وكتب: “لو كنت لاعبًا في بايرن ميونخ سأشعر بالغضب من سلوك جيمس بعد إخراج الكرة.”

وأصبح جيمس رودريغيز سابع لاعب يسجل لريال مدريد، ويسجل أيضًا ضده في دوري الأبطال بعد الإنجليزي بيكهام والإسبانيين ألفارو موراتا، وموريانتيس، والتشيلي زامورانو، والهولنديين أريين روبين، وفان نيستلروي .