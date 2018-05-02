مباراة روما وليفربول.. كيف يخوض محمد صلاح الاختبار الأصعب في دوري أبطال أوروبا؟

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية التي تجمع بين روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي على ملعب “أولمبيكو” مساء الأربعاء في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على روما بنتيجة 5-2 في جولة الذهاب على ملعبه “آنفيلد”، وهو ما يجعل كل الاحتمالات واردة، فالفوز بثلاثية دون ردٍ سيصعد بالفريق الإيطالي.

ويبدو الهداف المصري محمد صلاح في اختبار هو الأصعب أمام فريقه السابق وجماهير روما التي طالمت ساندته خلال فترة لعبه مع الجيلاروسي، وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالي:

صلاح وحلم الطفولة

يبدو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حلم الطفولة بالنسبة للاعب المصري محمد صلاح، وهو ما أعلنه الأخير في حوار تلفزيوني سيذاع قريبًا مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال “صلاح” في مقتطفات من الحوار: “كنت أشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا عبر شاشة التلفزيون، وأحلم أن أكون يومًا في هذه الأجواء، وبالتالي فصعودي إلى النهائي يعني أنني أعيش حلمًا جميلًا ورائعًا”.

أرقام رائعة

نجح “صلاح” في حصد وتحقيق أرقام رائعة على مدار الموسم الحالي، فهو أول لاعب في تاريخ ليفربول الإنجليزي يصل إلى 10 أهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا.

وسجل “صلاح” 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي يتصدر بها هدافي البريمييرليغ، وهو ما جعله يتوج بجائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا.

صراع عاطفي

يعيش “صلاح” صراعًا عاطفيًا بكل المقاييس في مباراة روما فهو اللاعب الذي تألق بقميص الغيلاروسي على مدار موسمين كاملين ونجح فبجذب الأنظار إليه بشدة.

واستطاع “صلاح” أن يخطف قلوب عشاق روما، خاصة أنه كان هدافًا للفريق ونجم الشباك في تشكيلته، وبالتالي فالمواجهة ستكون صعبة.

وقال أحمد حسام “ميدو”، مهاجم توتنهام الإنجليزي وروما الإيطالي الأسبق لـ”إرم نيوز” إن عقلية “صلاح” الاحترافية ستواجه مشاعره وعواطفه تجاه فريقه السابق روما.

وأضاف:”جمهور روما يحب صلاح، ولكن الجميع يلعب بعقله ولا يفكر إلا في مصلحته ومصلحة فريقه، وهو ما يدركه صلاح جيدًا”.

منافسة رونالدو

يحلم محمد صلاح بزيادة حصيلة أهدافه بعدما سجل هدفين في مرمى روما خلال لقاء الذهاب، وهو ما رفع حصيلة أهدافه بدوري الأبطال إلى 10 أهداف بالتساوي مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويسعى “صلاح” إلى منافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 15 هدفًا في البطولة، وبالتالي فإن”صلاح” يحلم بقيادة الريدز إلى النهائي وتقليص الفارق مع الهداف البرتغالي قبل نهائي دوري الأبطال.