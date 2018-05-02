نادي ريال مدريد يبدأ عملية بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام على ملعب أولمبيسكي في مدينة كييف الأوكرانية في 26 مايو (أيار) الجاري.

وفتح الريال باب البيع أمام أعضائه من اليوم الساعة 12 بالتوقيت المحلي وحتى 7 مايو (أيار) الجاري.

وأتاح الريال لكل عضو طلب حتى ست تذاكر، وفي حال زيادة عدد الطلبات عن التذاكر المتاحة، سيتم إجراء قرعة في 8 مايو (أيار).

وأكد الريال أن التذاكر غير قابلة للبيع أو التنازل، وتتراوح أسعار التذاكر بين 55 يورو و450 يورو.

وخُصص لريال مدريد 17 ألف تذكرة للنهائي، الذي سيقام السبت 26 مايو.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن عن إتاحة 17 ألف تذكرة لكل فريق في النهائي، على أن يتم تخصيص 63 ألف تذكرة أخرى للجنة المحلية المنظمة وليويفا والاتحادات الأعضاء والشركاء التجاريين.