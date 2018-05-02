حارس ريال مدريد يسخر من نادي برشلونة بعد الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

احتفل كيكو كاسيا، الحارس البديل لنادي ريال مدريد، بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل أثار استياء جماهير برشلونة بطل الدوري الإسباني.

إذ عقب ارتداء لاعبي ريال مدريد قمصانًا تحمل الرقم 13، في إشارة إلى اللقب الثالث عشر لدوري أبطال أوروبا بعد تجاوز بايرن ميونخ الألماني في إياب قبل النهائي، توجه كيكو إلى الكاميرا واحتفل مع زميليه ماركو أسينسيو وماركوس يورنتي.

وبينما كان الثلاثي يحتفل، بدأ كاسيا في غناء نشيد برشلونة، في إشارة منه لخروج النادي الكتالوني من البطولة على يد روما الإيطالي في دور الثمانية، بينما تأهل فريقه للنهائي الثالث على التوالي والرابع في آخر خمس سنوات.

ورد أسينسيو على غناء كيكو بالضحك وقال له: “لا يمكنك غناء هذا النشيد”، في محاولة منه للتوقف عن غناء نشيد برشلونة، لكن كيكو حارس إسبانيول السابق واصل الغناء.

وكان كاسيا على مقاعد البدلاء، بينما تألق زميله كيلور نافاس في الدفاع عن مرمى النادي الملكي الذي تعادل بهدفين لمثلهما في إياب قبل النهائي، ليتأهل للمباراة النهائية بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.