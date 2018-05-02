موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2018

بلغ ريال مدريد الإسباني حامل اللقب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، عقب استفادته من هفوات بايرن ميونيخ الألماني الدفاعية، إضافة لاهداره لفرص التسجيل ليتعادل 2-2 في إياب الدور قبل النهائي أمس الثلاثاء ويفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

وسيلتقي ريال مع ليفربول الإنجليزي أو روما الإيطالي في النهائي الذي سيقام في كييف في 26 مايو أيار الجاري، في ظل سعيه لأن يصبح أول فريق منذ 1976 يفوز باللقب لثلاث سنوات متتالية.

وبات ليفربول الأقرب للمباراة النهائية بعدما فاز ذهابًا على روما بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يكون موعد نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم السبت 26 مايو 2018 ميلاديًا، الموافق 11 رمضان 1439 هجريًا، في تمام الساعة 18:45 بتوقيت غرينيتش، 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام المباراة النهائية في الملعب الأوليمبي بمدينة كييف الخاص بنادي دينامو كييف، وسبق له استضافة نهائي يورو 2012 بين إسبانيا وإيطاليا.

وتتسع مدرجات هذا الاستاد لـ70 ألف مشجع، لكن هذه السعة تم تخفيضها لـ63 ألف مشجع لكرة القدم، ويعد هذا الملعب من الفئة الرابعة في تصنيف الاتحاد الأوروبي.

وريال مدريد هو حامل لقب آخر نسختين في دوري أبطال أوروبا.