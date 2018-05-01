ريال مدريد يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مباراة ماراثونية أمام بايرن ميونخ (فيديو)

بعد مباراة جنونية، تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع بايرن ميونخ بنتيجة (2-2)، في إياب دور نصف النهائي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأحرز هدفيْ ريال مدريد كلٌ من كريم بنزيما في الدقيقتين 11 و46، فيما أحرز جوشوا كيميتش، وجيمس رودريجيز، هدفيْ بايرن ميونخ في الدقيقتين 3 و63.

ويأتي تأهل الفريق الملكي بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (2-1) على ملعب أليانز أرينا، ليذهب إلى كييف بعد الفوز بنتيجة (4-3) بمجموع المبارتين.

ووضع يوشوا كيميش مدافع بايرن فريقه في المقدمة في الدقيقة الثالثة لكن كريم بنزيما تعادل بضربة رأس في الدقيقة 11 قبل أن يتسبب خطأ من سفين أولريتش حارس بايرن في منح بنزيما فرصة تسجيل الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.

وسجل جيمس رودريغيز، المعار من ريال مدريد، هدف التعادل المستحق لبايرن في الدقيقة 63 ليفسح المجال لنهاية في غاية الإثارة للمباراة، لكن وعلى الرغم من الموجات المتتالية من الضغط الذي مارسه الضيوف على مرمى كيلور نافاس حارس ريال، فإن الفريق الإسباني تمسك بتقدمه ليصبح أول فريقه منذ يوفنتوس عام 1998 يبلغ النهائي لثلاث سنوات متتالية.

وسيلتقي ريال مع ليفربول الإنجليزي أو روما الإيطالي في النهائي الذي سيقام في كييف في 26 مايو آيار الجاري في ظل سعيه لأن يصبح أول فريق منذ بايرن 1976 يفوز باللقب لثلاث سنوات متتالية.