مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. جيميس رودريغز يفشل بالتسجيل والمرمى كان خاليًا (فيديو)

فشل الكولومبي جيميس رودريغز مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني بإحراز هدفٍ سهلٍ خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانفرد ليفاندوفيسكي بمرمى ريال مدريد، وتصدى نافاس لتسديدته، وارتدت الكرة إلى المهاجم الكولومبي الذي سدّد إلى الأعلى رغم أن المرمى كان خاليًا.

فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني تضيع على البافاري! #beINUCL pic.twitter.com/bwvj1QvAJu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ مايو ٢٠١٨

ويحل البافاري ضيفًا على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وتلقّى البايرن هزيمة خلال لقاء الذهاب بهدف مقابل هدفين على ملعبه “أليانز أرينا” الأسبوع الماضي.

وللتأهل إلى النهائي يحتاج بايرن ميونيخ للفوز بأي نتيجة، أو بفارق هدفٍ، بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء الإياب على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.