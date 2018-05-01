مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. 4 أمور يجب أن تعرفها قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة موقعة ريال مدريد الإسباني وضيفه بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على حساب بايرن ميونخ في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وهو الأمر الذي يجعل مباراة الإياب بمثابة موقعة حربية للظفر بتذكرة التأهل للدور النهائي للبطولة.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز الأمور التي ترسم ملامح مواجهة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ ..

سيناريو يوفنتوس

يخشى جمهور ريال مدريد تكرار سيناريو مباراة يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الثمانية، بعد أن فاز الفريق على اليوفي في إيطاليا بثلاثية دون رد، ثم خسر على ملعبه بثلاثية قبل أن يسجل هدف التأهل في اللحظات القاتلة بضربة جزاء.

ويتطلع البايرن لتكرار نفس السيناريو، خاصة أن المهمة تبدو أسهل من مهمة يوفنتوس فالفوز بهدفين نظيفين، يصعد بالعملاق البافاري بعكس السيدة العجوز، الذي كان بحاجة للفوز بفارق ثلاثة أهداف.

إصابات البايرن

يعاني فريق بايرن ميونخ من موجة من الإصابات التي ضربت صفوفه بشكل لافت قبل المباراة وبعد لقاء الذهاب تحديدًا.

ويفتقد البايرن خدمات نجمه الهولندي آريين روبن الذي غادر لقاء الذهاب بعد دقائق للإصابة بجانب أليكس فيدال، وعدم جاهزية لاعب الوسط توليسو بخلاف جيروم بواتينج الذي تحيط الشكوك بمشاركته.

رونالدو سلاح زيدان الحاسم

يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في تشكيلته للمباراة على قدرات اللاعب المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقود أحلام الريال.

نجح رونالدو في تسجيل 15 هدفًا بالبطولة القارية، ويعيش حالة من التألق اللافت في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يعكس إمكانية تألق أكبر في مباراة البايرن، خاصة أن رونالدو يتألق في مثل هذه المباريات الكبرى.

ويبدو زيدان حائرًا بين عودة مثلث BBC بوجود رونالدو مع كريم بنزيما وغاريث بيل، في ظل غياب إيسكو للإصابة أو الاعتماد على الواعدين لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو.

ويرى هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي السابق، في حديثه لـ”إرم نيوز” أن ريال مدريد يجب أن يلعب بعنصر السرعات، ومثلث بي بي سي لا يخدم هذا الأمر.

وأضاف: ” أسينسيو تألق في مباراة الذهاب وربما يحتفظ به زيدان بديلًا لتكرار نفس الأمر، وأعتقد أن سرعة لوكاس مهمة مع إمكانية الاعتماد على رونالدو وبنزيما كدويتو هجومي متفاهم”.

ويراهن زيدان على مثلث الوسط كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس، مع رباعي الدفاع سيرجيو راموس وفاران وناتشو لتعويض غياب كارفخال ومارسيلو.

انتفاضة ليفاندوفسكي

يبحث بايرن ميونخ عن انتفاضة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يصوم عن الأهداف مؤخرًا في دوري الأبطال.

ويراهن المدرب يوب هاينكس المدير الفني للبايرن على قدرات الثنائي المتميز هجوميًا توماس مولر وليفاندوفسكي لهز شباك الريال مع خبرة الفرنسي فرانك ريبيري وطموح الكولومبي جيمس رودريجيز للتألق في الجانب الهجومي وإزعاج دفاع الريال.

وأشار هيثم فاروق إلى أن مولر يجب عليه استغلال الفرص التي تسنح له، إذا أراد مساعدة فريقه للتأهل وهو نفس الحال بالنسبة للمهاجم ليفاندوفسكي.

وأوضح أن جيمس رودريغيز قدم مباراة كبيرة في جولة الذهاب، وسيكون مطالبًا بنفس الأمر، خاصة أنه لاعب سريع ويجيد التمرير وصناعة الفرص والتسديد.