التركي شاكير حكمًا لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” حكم مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتم تعيين التركي كونيت شاكير لقيادة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ حكمين، يوم الثلاثاء المقبل.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري، بفوز ريال مدريد بنتيجة (2-1).

ويمتلك الحكم تاريخًا كبيرًا في قيادة المباريات الكبرى، إذ سبق وأدار عددًا من النهائيات أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2014/2015، والذي انتصر فيه برشلونة على يوفنتوس ونهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وكورينثيانز البرازيلي والذي خسره البلوز بهدف نظيف.

وأدار مواجهة ريال مدريد وتوتنهام في دور مجموعات النسخة الجارية للمسابقة الأوروبية، والتي فاز فيها توتنهام بثلاثية لهدف، كما قاد مباراة برشلونة وتشيلسي في إياب دور الـ16، بالإضافة إلى تواجده فى مباراة الفريق الملكي أمام يوفنتوس إلى أن انتهت لصالح الأبيض بنتيجة 3/0 في تورينو.

المثير للجدل

شاكير قاد أيضًا مباريتين لريال مدريد في موسم 2016 / 17، الأولى أمام نابولي في دور الـ16 وفاز الملكي 3 / 1، والثانية أمام أتليتكو مدريد في نصف النهائى وفاز أتليتكو 2 / 1.

ويعد من الحكام المثيرين للجدل، ولعل أبرز المواجهات التى تتعلق بأذهان الجماهير، هي مباراة برشلونة وتشيلسي عام 2012 وانتهت بالتعادل 2-2 في ملعب الكامب نو وتأهل من خلالها البلوز وطرد الحكم في تِلك المباراة قائد تشيلسى حينها جون تيري، كما أنه طرد نانى في مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد خلال موسم 2013، حيث أثار هذا القرار جدلاً واسعًا.