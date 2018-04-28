لن يلعب الكلاسيكو.. زيدان يخسر جهود إيسكو في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

أكدت صحيفة “ماركا” المقربة من ريال مدريد، أن النجم الإسباني إيسكو سيغيب عن لقاء الإياب أمام بايرن ميونخ، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، وعن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني، الأحد المقبل.

وتعرض إيسكو لإصابة في الكتف أمام بايرن ميونخ في مباراة الذهاب، وحسب الصحيفة فهو بحاجة إلى اتباع العلاج وعدم المخاطرة؛ لأن أي نكسة قد تعرض مشاركته بكأس العالم في روسيا للخطر، مذكرةً بنفس الإصابة التي تعرض لها سيرجيو راموس وعاد للمشاركة قبل الوقت المقرر وتعرض لنكسة غيبته مدة أطول.

وحسب الصحيفة، فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لن يغامر بنجمه الإسباني وسيتركه للعلاج ليكون جاهزًا للنهائي، حال تأهل ريال مدريد على حساب بايرن ميونخ.

ويملك زيدان عدة حلول لتعويض غياب نجمه، أبرزها مشاركة ماركو أسينسيو أو غاريث بيل كأجنحة، أو مشاركة ماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب في خطة 4/4/2.

ويعتبر إيسكو عنصرًا أساسيًا أيضًا للمنتخب الإسباني، إذ يعتمد عليه المدرب جولين لوبيتيغي في وسط الميدان برفقة آندريس إنييستا، وتألق بشكل لافت في اللقاءات الأخيرة.